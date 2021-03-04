Antalya'da helikopter ve drone ile denetim

Antalya'da havadan helikopter ve drone ile yapılan denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden 36 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 23 Şubat - 01 Mart tarihleri arasında karayolunda drone ve helikopter ile havadan denetim gerçekleştirdi. Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için, otoyollarda ve şehirlerarası karayollarında 'sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek” gibi ihlallerin önlenmesine yönelik denetim yapıldı.

Denetimlerde 36 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı. Kış lastiği denetiminde bin 847 araçtan, 108 sürücüye cezai işlem uygulandı. Radarla hız denetiminde ise 569 sürücüye trafik idari para cezası tatbik edildi. Ayrıca Yaşam Tüneli Eğitim Çadırında 175 araç 754 yolcu olmak üzere toplam 929 yol kullanıcısına eğitim verildi.