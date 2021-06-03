Antalya'da ‘Herkes İçin Bisiklet Seferberliği'

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentlerde bisikletin ulaşım aracı olarak kullanılmasını amaçlayan Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) Türkiye Sürdürülebilir Şehirler ile Hollanda Bisikletliler Birliği Fietsersbond başlattığı ‘Herkes İçin Bisiklet Projesi'nin ortağı oldu.

Proje kapsamında pilot şehirler olarak Antalya, Adana, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli ve Konya seçildi. Sekiz pilot şehirde başlatılan "Herkes İçin Bisiklet" projesinin ilk toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleşti. Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Raylı Sistem Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Hayat Ekici katıldı. Toplantıda sekiz büyükşehir belediyesinin ilgili STK'ların desteğiyle bisikletin bir ulaşım aracı olarak benimsenmesini artırmaya yönelik çalışmalar yapması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

“STK'larla aktif iş birliği”

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü olması nedeniyle de önem taşıyan toplantıda, projenin amacı, ana faaliyetleri, kapasite ve politika geliştirilmesi konularında katılımcı belediyeler görüş bildirdi. Projenin amaçları arasında karar alma süreçlerine daha aktif demokratik katılımı sağlamak için sivil toplumu güçlendirmek yer alıyor. STK'lar ile yerel ve merkezi yönetim arasında iyi yönetişimi teşvik etmekte projenin hedefleri arasında. Ayrıca Hollanda'da bisiklet politikalarını güçlendirmeyi amaçlayan “Tour de Force” örneği üzerinden Türkiye'de bisikletli ulaşım konusunda sektörler arası iş birliğini teşvik etme konusunda da çalışmalar yapılması planlanıyor.