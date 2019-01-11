Antalya'da heyelan

Antalya'nın Serik ilçesinde üç mahalleyi birbirine bağlayan yolda sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi. Dağın eteklerinden kopan dev toprak kütlesi ve kaya parçalarının karayoluna dökülmesi anı bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Heyelan anında karayolunda araç bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Heyelan, Serik ilçesi Sarıabalı Mahallesi Köprüçayı Barajı mevkiinde akşam saatlerine meydana geldi. Heyelan nedeniyle Karataş, Bucakköy ve Akbaş mahallelerini birbirine bağlayan yol trafiğe kapandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye yönlendirilen İş makineleriyle yoldaki kaya parçalarının bir kısmı temizlenirken, sağanak yağışlar nedeniyle heyelanın devam etme ihtimaline karşı çalışmaya ara verildi. Yol, güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik Hizmet Birimi Müdürü Fatih Erkuş, ekipler tarafından gerekli müdahalenin yapıldığını söyledi. Yolda heyelan tehlikesinin devam ettiğini belirten Akkuş, Bucakköy, Karataş ve Akbaş mahallelerine alternatif yollardan ulaşımın açık olduğunu ve 20 köyün ulaşıma kapalı olduğu söylentilerinin asılsız olduğunu vurguladı.

Ayrıca konu ile ilgili Bucakköy, Karataş ve Akbaş mahallesinde oturan vatandaşların ve muhtarların bilgilendirildiğini ifade eden Erkuş, yolu açma imkanlarının olduğunu ancak gece saatlerinde vatandaşlara zarar gelmemesi için yolu tamamen trafiğe kapattıklarını ve sabah saatlerinde yolun trafiğe açılacağını belirtti.

Heyelan anı kamerada

Heyelan anı bölgede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tepeden kopan kaya ve toprak parçalarının büyük bir gürültüyle yola düşüş anı yer aldı.