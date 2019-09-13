Antalya'da Hint rüzgarı esiyor

Düğün turizminin öne çıktığı görüşmelerde Vali Münir Karaloğlu, bu kış döneminden itibaren bir Türk tur operatörünün Hindistan'a charter uçuşlar başlatılacağını açıkladı. Ayrıca Hindistan Büyükelçiliği ve Antalya Valiliği işbirliğinde karşılıklı bilinirliğin artırılması için Antalya'da Hint filmleri gösterimi ve dans gösterileri gibi etkinliklerin de gerçekleşeceği Hindistan Kültür Günleri düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Hindistan büyük bir potansiyele sahip

Hindistan'ın büyük bir potansiyele sahip dünyanın en kalabalık ülkesi olduğunu vurgulayan Vali Münir Karaloğlu, “İki ülke arasındaki siyasi ilikliler her geçen daha üst düzeye çıkıyor. Hindistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi olması dünya barışı açısından da çok önemli. Bu güzel ilişkileri politik, ekonomik ve kültürel olarak değerlendirdiğimizde büyük potansiyeli ekonomik ilişkilere tam yansıttığımız söylenemez. İki ülke arasındaki dış ticaret 9 milyar dolar civarında ama bunun büyük çoğunluğu Türkiye'nin, Hindistan ithalatına bağlı, bu rakamı çok daha fazla büyütebiliriz ve iki ülke arasındaki ilişkileri daha sürdürülebilir noktaya taşıyabiliriz” dedi.

Hintli turistler Antalya'yı sevdi

Hindistan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında ciddi sıçramalar olduğunu belirten Vali Karaloğlu, “Antalya'ya gelen turist sayısı sadece 250 bin, geride daha 1 milyar 300 milyon Hintli turist var ve biz bütün Hintli turistlere talibiz. Özellikle düğün turizmi açısından son 3 yıldır Antalya, Hindistan arasında çok sağlam ilişkiler oluşuyor. Çok sayıda Hint düğünü Antalya'da başarılı bir şekilde gerçekleşti. Hintliler, Antalya'yı sevdi, bizde Hintlileri sevdik. Bu ilişkiyi geliştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu kış ilk defa Hindistan direk charterla Antalya'ya uçuşlar başlayacağını vurgulayan Vali Münir Karaloğlu, “Bu turizm ilişklilerini çok daha güçlendirecek yeni bir gelişme olacak. Bizi de mutlu etti. Tur operatörü Türk” şeklinde konuştu.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmeliyiz

Üç yıldır düğün ve kongre turizmiyle ilgili acenteleri Antalya'da ağırladıklarını belirten Vali Münir Karaloğlu, “2020 yılında yaklaşık 400 civarında Hindistan'dan turizm acentelerini tekrar ağırlayacağız. Toplantılara bende katılıyorum, çok verimli geçiyor. Hindistan önemli bir ülke ve pazar, yapmamız gereken daha çok işimiz var. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek için özellikle iş dünyasından isimleri cesaretlendirmek lazım. Karşılıklı ticaretin önündeki engellerin de kaldırılması ve daha kolay ticaret yapabilir hale de getirmek lazım. Karşılıklı bilinirlik, tanınırlık arttıkça daha güçlü bir ekonomik ilişkide beraberinde gelecektir. Şu anda Türk insanının Hindistan'ı ve koşulları çok iyi bildiğini zannetmiyorum. Aynı şey Hindistanlılar için de geçerli. Karşılıklı ziyaretleri çoğaltmamız lazım” dedi.

Vali Münir Karaloğlu, düğünlerin bir turizm faaliyeti olmasının yanı sıra çok güçlü bir tanıtım faaliyeti olduğunu da vurgulayarak, "Düğünler hem Hint kültürünün Türkiye'de tanınması hem de Hintliler nezdinde Türkiye ve Antalya'nın tanıtımı açısından çok güçlü bir tanıtım enstrümanı. Antalya'da Hindistan Kültür Günleri planlayabiliriz. Etkinliğin içinde Hint filmleri, dans grupları gelebilir" şeklinde konuştu.

Hintliler Antalya'da kendilerini evlerinden hissediyor

İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü seyrettiği ve liderlerin çok iyi anlaştığını belirten Büyükelçi Sanjay Bhattacharyy, "Antalya'yı hem ekonomik hem kültürel temaslar açısından çok önemli buluyorum. Ülkelerimiz arasında turizmin geliştiğini memnuniyetle görüyorum. Geçen sene Türkiye'ye gelen Hintli sayısında yüzde 80 artış var. Bunların büyük kısmı Antalya'yı ziyaret ediyor. 250 bin Hintli turistin bu sene Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor. Bunların içinde oldukça karlı segment olan düğün turistleri de yer alıyor. Düğünler çok faydalı oluyor Türkiye'yi tanıtmak açısından, Hintliler kendilerini evlerinde hissediyor” dedi.

Dereceye giren öğrenciler Hindistan'ı ziyaret edecek

Milli Eğitim Bakanlığı'yla ilkokul öğrencileri için bir resim yarışması düzenlediklerini ve 400 öğrencinin katıldığını belirten Büyükelçi Bhattacharyy, Nisan 2020'de yarışmanın tekrar düzenleneceğini ve daha çok öğrencinin katılımını arzu ettiklerini söyledi. Bhattacharyy, her ilden birinci olan öğrencilerin Hindistan seyahati kazanacağını da dile getirdi.

Atatürk'ün hediyesi 41 kitap

Yarışmanın Hindistanlı Nobel ödüllü ünlü şair Rabindranath Tagore adına düzenlendiğini vurgulayan Bhattacharyy, "Tagore 1913'de İstanbul'u ziyaret ediyor ama Atatürk'le görüşme imkanı olmuyor. Daha sonra mektupla iletişim kuruyorlar ve Atatürk'ün Tagore'nin kurduğu üniversiteye bağışladığı 41 kitap bugün hala üniversitede, 'Türk insanlarının sevgisiyle' yazan bir plakayla sergileniyor. Birçok Hintli için Türklerle temasın başlangıcı, Atatürk'ün onlar için seçip gönderdiği kitaplar olmuştur" dedi.

Vali Karaloğlu ziyaret sonunda Büyükelçi Bhattacharyy'a Antalya'nın su altı zenginliklerini anlatan Su Altı Cenneti Antalya kitabını hediye etti.