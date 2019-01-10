Antalya'da hırsızlık olayları

Antalya'da oto, iş yeri ve inşaat deposundan meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği görevlileri otodan, iş yeri ve inşaat deposundan meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakaladı. 10 Şubat 2018 günü saat 19.00 sıralarında T.E.K.'ye ait inşaat deposundan 5 bin TL değerinde elektrik kablosunun çalınması olayı ile ilgili görevliler, şüpheliler A.G. ve O.T.'yi yakaladı.

15 Aralık 2018 günü saat 11.20 sıraları sıralarında H.Y.'ye ait otodan bin 800 TL değerinde cep telefonu, 200 TL para, nüfus cüzdanı ve kredi kartlarının çalınması olayının şüphelisi olduğu tespit edilen U.T. de yakalandı. U.T.'nin 26 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi.

05 Ocak günü saat 18.30 ile 06 Ocak günü saat 01.00 arasında M.F.G'e ait iş yerinden hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.E.Ç.'nin ise çaldığı fotoğraf makinelerini bir alışveriş sitesinden sattığı belirlendi. M.E.Ç. 2 adet fotoğraf makinesi, 1 adet fotoğraf makinesi lensi, 1 adet çanta, 2 adet hafıza kartı, 1 adet fotoğraf makinesi şarj cihazı, bataryası ve kablosu ile gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.