İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da hortum

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde çıkan hortum vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan hortum vatandaşlar tarafından görüntülendi. Deniz üzerinde hareket eden hortum, bir süre sonra gözlerden kayboldu.


Akdeniz bölgesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına Gazipaşa'da da etkisini gösterdi. Yağış ve fırtına Gazipaşa'nın Selinus Sahili açıklarında hortuma neden oldu. Anamur'da meydana gelen hortum felaketinin ardından ortaya çıkan doğa olayı, vatandaşları tedirgin etse de hortumun deniz üzerinde hareket ettiği anlar vatandaşlar tarafından fotoğraflandı. Şehir merkezinden de net bir şekilde görülen hortum, hortum sahile ulaşmadan bir süre sonra gözlerden kayboldu.

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