Antalya'da hortum seraları yerle bir etti, evlerin çatılarını söktü

Antalya'da çıkan hortum, seraları yerle bir etti, evlerin çatılarını söktü. Ağaçları deviren hortum bölgedeki elektrik tellerine de zarar verdi. Hortuma evde yakalanan vatandaşlardan bazıları, hortum şokunun ardından tellerden akıma kapılarak ikinci şoku yaşadı.

Antalya'nın Serik ve Aksu ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle hortum çıktı. Saat 10.00 sıralarında Serik'e bağlı Kozağacı ve Gebizli mahalleri ile Aksu İlçesi Boztepe Mahallesi'nde çıkan hortum bölgedeki onlarca plastik ve cam sera ile evlere zarar verdi. Hortumda, evlerin saç çatıları sökülürken, bazı seralar tamamen yıkıldı, bazılarının demirleri eğildi, demir direkler toprak altından çıktı. Ağaçları deviren hortum bölgedeki elektrik tellerine de zarar verdi. Hortuma evde yakalanan vatandaşlardan bazıları, evlerinden dışarıya kaçarken devrilen elektrik tellerinden akıma kapılarak ikinci şoku yaşadı.

"Kendimizi dışarıya attık"

Hortuma evde yakalanan vatandaşlardan Fatmana Çakan,"Çocuklar uyuyordu, birden bir gürültü oldu, kablolar koptu. Çatı uçuyordu, duvarlar göçecek gibi oldu. Çok korktuk, kendimizi dışarıya attık. O sıra bizi ve köpeğimizi elektrik çarptı" dedi. Hortumu gördüğünü belirten Ali Çakan da, "Deniz tarafından geldi bir anda döndü. İlk önce ağaçları kırarak geldi, sera ve evleri aldı geçti. Yaralımız yok. 3 ay önce bir hortum daha olmuştu ve zarar görmüştük" diye konuştu.

Serası zarar gören çiftçilerden ise, yaklaşık 70-80 bin zararının olduğunu belirtip, "İnsanlar korkudan dışarıya çıkamadı. Camdan izleyebildik sadece. Önce komşuların serasına, ardından bizim seramıza geldi. Modern bir sera olarak yaptırmıştık ama doğadan gelen felaket. Bu kadar olabileceğini tahmin edemiyorduk. 70-80 bine yakın zararımız var diye düşünüyorum" dedi.

Bölgede Tarım İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hasar tespit çalışmalarına başlarken, şuana kadar 15 sera ile 4 evin zarar gördüğü tespit edildi. AEDAŞ yetkilileri de zarar gören elektrik direk ve tellerinde onarım çalışması başlattı.