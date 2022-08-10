Antalya'da hortum ve şiddetli yağmur

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde karada oluşan hortum korkuttu. Cep telefonuna yansıyan hortumun ardından şiddetli yağmur başladı.

Meteorolojinin aşırı yağış nedeniyle sarı kodla uyardığı kentler arasında yer alan Antalya'nın Korkuteli ilçesinde sağanak etkili oldu. Varsaklar Yaylası'nda ise karada oluşan hortum vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre sonra kaybolan hortumun ardından şiddetli yağmur başladı. Bölgesel yağışta otomobillerin ilerlemekte zorlandığı görüldü. İlk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.