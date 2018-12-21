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Antalya'da Hurdacı Denetimi

Antalya’da hurda malzeme ve kağıt toplayıcıların bulunduğu bölgelerde araçlar ve kişilere yönelik denetim yapıldı.

Antalya'da hurda malzeme ve kağıt toplayıcıların bulunduğu bölgelerde araçlar ve kişilere yönelik denetim yapıldı.


Antalya İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde hurda malzeme ve kağıt toplayıcıların bulunduğu bölgelerde araç ve kişilere yönelik değişik saatlerde denetim uygulaması yaptı.


88 polisin katıldığı denetimlerde, 154'ü yabancı uyruklu toplam 680 şahıs ve 123 araç sorgulandı.


Yoklama kaçağı 5 şahsa gerekli tebliği yapılırken, kimliksiz 5 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem yapıldı, 1 araca 108 TL para cezası uygulandı.

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