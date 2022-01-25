Antalya'da hurdalık yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sanayi sitesi içerisinde bulunan hurdalık alanda yangından çıkan dumanlar adeta gökyüzünü kapladı. Lastik, sünger, plastik gibi hurdaların yakılması sonucu çıkan yangının dumanı kilometrelerce uzaktan görüldü.

Yangın, Sanayi Mahallesi'nde hurdacı ve bazı işyerlerinin bulunduğu 2055 sokakta boş alanda çıktı. Lastik, sünger, plastik ve benzeri yanıcı maddelerden oluşan hurdaların yakılması sonucu çıkan yangında siyah dumanlar gökyüzünü sardı. Kilometrelerce uzaktan görülen yangın sırasında yangının yaşandığı yerin hemen yanı başında bulunan otomobiller şans eseri yangından zarar görmezken, itfaiyenin gelerek müdahale etmesi sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü.

Bölgedeki vatandaşlar, kimliği belirsiz kişilerin bu bölgede sık sık hurda yaktıklarını, yetkililerin hava kirliliğine de neden olan bu duruma acilen çözüm bulması gerektiğini dile getirdi.