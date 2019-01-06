Antalya'da ‘Huzur Akdeniz' uygulaması: 20 şahıs yakalandı

Antalya'da bin 242 polis, 1 helikopter, 1 deniz aracı ve 4 dedektör polis köpeğinin katılımıyla 'Huzur Akdeniz' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada, 8 bin 556 kişi sorguladı, aranması bulanan 20 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğünü bağlı Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Güvenlik, Çocuk, Trafik Denetleme ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüklerinde görevli bin 242 polis, 1 helikopter, 1 deniz aracı ve 4 dedektör polis köpeğinin katılımıyla ‘Huzur Akdeniz' uygulaması düzenlendi. 2 aşamalı olarak gerçekleştirilen uygulamada, 39 sabit nokta ve 216 umuma açık yerde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde denetim yapıldı. 8 bin 556 kişinin sorgulandığı uygulamada, aranması bulunan 20 zanlı yakalandı, 1 şahıs da gözaltına alındı. 9 kişiye ise adli ve idari işlem yapılıp 459 para cezası uygulandı.

Uygulamada bin 367 araç kontrol edilirken, 138 araca 104 bin 309 TL para cezası uygulandı ve 16 araç da trafikten men edildi. Aynı zamanda 154 iş yeri kontrol edilirken, 7 iş yerine cezai işlem uygulandı.

Ayrıca uygulamalar sırasında 1 adet tabanca, 197 adet mermi, 1 adet tabanca şarjörü, 28,20 gram eroin, 6,00 gram esrar ve 24 şişe kaçak içki ele geçirildi. Kaleiçi - Yat Limanı bölgesinde de 6 tekne incelendi.