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Antalya'da 'Huzur Akdeniz' uygulaması

Antalya’da hava destekli ‘Huzur Akdeniz’ asayiş uygulamasında denetimler yapıldı.

Antalya'da hava destekli ‘Huzur Akdeniz' asayiş uygulamasında denetimler yapıldı.



Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde saat 21.30 itibariyle helikopter destekli Huzur Akdeniz asayiş uygulaması başlatıldı. Ekipler, il merkezinde 40, ilçelerde 30 olmak üzere daha önceden belirlenen toplam 70 noktada yol uygulamasına, 135 eğlence mekanında ise denetime başladı.


Uygulamanın gece 01.00'a kadar süreceği öğrenildi.

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