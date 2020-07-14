İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da huzur güven uygulaması

Antalya’da gerçekleştiren huzur güven uygulamasında 4 bin 145 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 90 şahıs gözaltına alındı.

Antalya'da gerçekleştiren huzur güven uygulamasında 4 bin 145 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 90 şahıs gözaltına alındı. Aynı zamanda 726 araç kontrol edildi, 46 araca toplamda 53 bin 942 TL para cezası uygulandı.


Asayiş ve diğer suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından 13 Temmuz'da ülke genelinde eş zamanlı olarak huzur güven uygulaması yapıldı.


Kentte yapılan uygulamaya da toplamda bin 278 personel, 203 ekip, 2 deniz aracı, 2 hava aracı ve 2 dedektör polis köpeği katıldı.


Şehir giriş ve çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 47 sabit uygulama noktası ve 86 iş yeri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde bir adet kesici alet ele geçirildi.


Toplamda 4 bin 145 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 90 şahıs gözaltına alınarak, adli makamlarda sevk edildi. Aynı zamanda 726 araç kontrol edildi, 46 araca toplamda 53 bin 942 TL para cezası uygulandı. 2 araç ise trafikten men edildi. Diğer yandan uygulamalar kapsamında 10 metruk bina kontrol edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.