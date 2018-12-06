Antalya'da "Huzurlu Parklar ve Okul Önleri Uygulaması"

Antalya'da polis tarafından 'Huzurlu Parklar ve Okul Önleri' uygulaması gerçekleştirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların dinlenebilmesi, spor yapabilmesi, çocukların arkadaşlarıyla hoşça vakit geçirip, oyun oynayabilmesi için oluşturulan parklarda genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla "Huzurlu Parklar ve Okul Önleri" uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında il genelinde başta asayiş ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla 88 ekip, 576 polisin katılımıyla, okul önleri ile çevredeki elektronik oyun salonlarında, internet kafelerde ve halkın yoğun olarak bulunduğu, ailelerin çocukları ile vakit geçirdiği park, bahçe, sahil kenarı işletmeler denetlendi.

Ekipler, 197 park, 265 okul çevresinin kontrol edildiği uygulamada 2 bin 588 şahsın kimlik sorgulamasını yaptı, aranan 11 şahsı gözaltına aldı. 2 bin 189 umuma açık yerin kontrol edildiği uygulamada 5 işletmeye cezai işlem yapıldı.

Uygulamada 353 araç, 38 okul servisi kontrol edilirken 8 araca bin 475 TL cezai işlem uygulandı, 1 araç trafikten men edildi.

Vatandaşların dinlenebilmesi, spor yapabilmesi, sohbet edebilmesi, gezebilmesi ve çocukların arkadaşları ile hoşça vakit geçirip oyun oynayabilmesi için ve çocukların her türlü zararlı faktörden uzak tutulması, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi için okul önleri ile parklarda önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınmasına önem verildiği bildirildi.