Antalya'da I. Uluslararası Food Fest kapılarını açtı

"Antalya'dan Dünyaya" mottosuyla düzenlenen I. Uluslararası Food Fest Antalya başladı. Festivalin açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Başka yerde tadamadığınız lezzetlere sahip olan güzel şehrimiz, artık gastronomi alanında da adına yakışır bir yerde olacak. Çünkü biz Antalya'mızın her şeyin en iyisine, en güzeline layık olduğuna inanıyoruz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yerel gıdaya ve sürdürülebilir tarıma sahip çıkmanın önemini vurgulamak amacıyla "Antalya'dan Dünyaya" mottosuyla düzenlenen I. Uluslararası Food Fest Antalya'nın açılışı Karaalioğlu Parkı'nda gerçekleştirildi. Festival çerçevesinde Ceyda Düvenci, Dilara Koçak, Sahrap Soysal gibi isimlerin de katılımıyla gün boyunca Antalya mutfağı ve sürdürülebilirlik gibi gastronomiye yönelik pek çok farklı başlıkta panel ve söyleşiler düzenlenecek. Ayrıca René Frank, Merlin Labron-Johnson gibi dünya çapında tanınmış şeflerle workshop'ların gerçekleşeceği festivalin ilk gününde akşam saat 21.00'de ünlü şarkıcı Tuğba Yurt da bir konser verecek.

“Bugün Antalya'mız için çok önemli bir gün”

Festivalin açılışına Antalyalıların ilgisi hayli yoğun oldu. Festival çerçevesinde vatandaşlara çorba ve Antalya'nın unlu tahinli kabak tatlısı ikram edildi. Başka bir stantta ise kekik ve zeytin yaprağı dağıtıldı. Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Bugün Antalya'mız için çok önemli bir gün. Denizi, doğası, mavisi, yeşili ve benzersiz güzellikleriyle dünyanın göz bebeği, turizmin ve tarımın başkenti olan Antalya'mızın kültür ve sanatın da başkenti olması yolunda hedeflerimizi tek tek gerçekleştiriyoruz. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz Uluslararası Gastronomi Festivalimizde şehrimizin Akdeniz lezzetlerini, Anadolu mutfağı ile harmanlayarak mutfak kültürümüzü dünya arenasında hak ettiği noktaya getirmek için önemli bir adım atıyoruz. Çünkü Antalya'mızın lezzetlerinde güneş var, deniz var, yüzyıllardır koruduğumuz ata mirası tohumlarımız, baharatlarımız var” dedi.

“Antalya'mızın her şeyin en iyisine, en güzeline layık olduğuna inanıyoruz”

Akdeniz'in büyülü dokusu, kokusu ve kadim bir tarihi olduğunu belirten Böcek, “Anadolu var, sevgi, kardeşlik ve barış var. Antalya'mız yerel mahsulleri, zengin gastronomisi, 15'e ulaşan coğrafi işaretli ürünü, doğal ve kültürel zenginlikleri ile büyük bir hazinedir. Antalya'mızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi dünyanın en güzel şehri yapan da taşıdığı bu değerlerdir. Şehrimize kazandırdığımız Uluslararası Gastronomi Festivali ile ülke ekonomisine, turizme ve üretime katma değer sağlıyoruz. Ülkemizin tarım ve gıda ürünlerinin büyük bir bölümüne bereketli topraklarıyla ev sahipliği yapan Antalya'mız, sebze meyve üretimi ve örtü altı seracılık faaliyetleriyle birçok ürünüyle de birinci sıradadır. Başka yerde tadamadığınız lezzetlere sahip olan güzel şehrimiz, artık gastronomi alanında da adına yakışır bir yerde olacak. Çünkü biz Antalya'mızın her şeyin en iyisine, en güzeline layık olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

“Uluslararası Gastronomi Festivali'ne ev sahipliği yapmanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz”

Böcek konuşmasına şöyle devam etti:

“‘Antalya'dan Dünyaya' temasıyla düzenlediğimiz Uluslararası Gastronomi Festivali'nde dünyadan ve Türkiye'den birbirinden ünlü Mişelin yıldızlı şeflerimizi, gurmelerimizi, gastronomi ve turizm yazarlarımızı, sektörün farklı alanlarındaki profesyonellerimizi, yeme içme sektöründeki değerli işletmecileri Antalya'mızda buluşturuyoruz. Üç gün boyunca sürecek olan festivalimizde hep birlikte özenle hazırlanmış birbirinden özel sofraları paylaşacağız. Mutfağımızın adını dünya arenasına altın harflerle yazdırma hedefimizde Uluslararası Gastronomi Festivali'ne ev sahipliği yapmanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün yerel ürünlerimize sahip çıkma, geleceğe miras bırakma günüdür. Burada bulunan herkese, tüm misafirlerimize, sevgili Antalyalıların gönüllerince sohbet edecekleri keyifli bir festival diliyorum."

“Güzel bir festival oluyor, birçok lezzet denedik”

Konuşmanın ardından festivalin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta kurdele kesimi yerine tabaklara konulan Antalya'nın yöresel lezzetlerinin kapakları açıldı. Festivale katılmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Ragıb Temel, “Güzel bir festival oluyor. Birçok lezzet denedik. En son da helva aldım. Herkese gelmesini tavsiye ederim. Yemek türlerinin çoğunu biliyorum. Bu tür festivallerin her zaman olmasını istiyorum. Her yerden vatandaşımız gelebilir” dedi.

Festivalin açılış törenine CHP Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lutfi Savaş, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengin, ATSO Başkanı Davut Çetin, ATB Başkanı Ali Çandır, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, OSB Başkanı Ali Bahar, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.