Antalya'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Antalya'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 15.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1171 Sokakta meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki aile yakınları sokakta karşılaştı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgada av tüfeği de kullanıldı. Kimin kullandığı tespit edilemeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, kendi araçlarıyla gittikleri yakındaki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.