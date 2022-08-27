Antalya'da iki arkadaşın telefon numarası tartışmasında silah konuştu: 1 yaralı

Antalya'da bir kişi, iddiaya göre husumetli olduğu şahısların telefon numarasını vermeyen arkadaşını bacağından tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 815 sokaktaki 4 katlı bir apartmanın giriş kat dairesinde meydana geldi. H.T.,(37) husumeti bulunan şahısların telefonunu istemek için arkadaşı Şükrü B.'nin(44) evine geldi. İki arkadaş evin içinde bir süre konuştu. H.T., daha sonra telefon numarasını vermesini istedi. Şükrü B.'den , 'bilmiyorum, tanımıyorum' cevabı alan H.T., bu kez tartışmaya başladı. Tartışma devam ederken H.T., üzerindeki tabancayla Şükrü B.'nin bacağına ateş edip kaçtı. Silah sesleri üzerine bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekipleri bacağından hafif yaralanan Şükrü B.'yi ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olay yeri ekipleri inceleme yaptı. Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.