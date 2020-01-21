Antalya'da iki ayrı evde uyuşturucu baskını

Antalya'da şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden ve evinden yüklü miktarda uyuşturucu çıktı. İkamette bulunan diğer şüphelinin evine de operasyon düzenleyen narkotik ekipleri ikinci evde de uyuşturucu ele geçirdi. İki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Bahçelievler mahallesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan T.G. isimli şahsın montunun sağ cebinden 2 paket halinde 20 gram uyuşturucu skank maddesi ele geçirildi. T.G.'in ikametinde yapılan arama esnasında içeride Z.S. isimli şahıs olduğu tespit edildi ve iki şüpheli gözaltına alındı.

Diğer yandan ikamette yapılan arama da boş bir oda içerisinde, 19 paket şeffaf poşet içerisinde 191,5 gram uyuşturucu skank maddesi, 2 büyük boy şeffaf poşet içerisinde 100 gramlık toplamda 200 gram uyuşturucu skank maddesi, bir adet büyük boy poşet içerisinde 295 gram olmak üzere toplam 706 gram skank maddesi, 66 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen şeffaf poşet, bir adet uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 500 TL, ile 70 Euro ele geçirildi.

Evdeki şahsın ikametine operasyon

Z.S. isimli şahsın ikametinde yapılan arama da ise 5 şeffaf poşete sarılmış vaziyette 33 gram uyuşturucu skank maddesi ile paketin üzerinden 625 TL ele geçirildi. İşlemlerinin tamamlanmasına müteakip adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine teslim edildi.