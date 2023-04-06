Antalya'da iki depremzede kardeşin kaldığı mekan yandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde iki depremzede kardeşin kaldığı mekanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kardeşlerin kaldığı mekan içerisindeki eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 14.00 civarında Aksu ilçesi Çalkaya Mahallesi'nde meydana geldi. 6 Şubat depreminde evlerinin yıkılması sonucu Antalya'nın Aksu ilçesine Kahramanmaraş'tan gelen ağabey ve kardeşin kaldığı mekanda sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, içeride bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında kardeşiyle birlikte yemekte olduğunu belirten Mahmut Tüylü, "Biz Kahramanmaraş'tan buraya geldik. Burada kalıyoruz. Kardeşimle birlikte iki dükkan aşağıda yemek yiyorduk. Birden etraftan 'Yangın var' diye seslendiler. Biz de koştuk dışarıya baktık, bizim kaldığımız yer yanıyor. İtfaiyeye haber verdik. İtfaiye geldiğinde içerideki eşyalar tamamen yanmıştı, söndürdüler. Elektrik kontağından çıktığını düşünüyoruz. Eşyalarımızın tamamı ve telefonum da yandı. Başımızın çaresine bakacağız" dedi.