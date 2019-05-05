Antalya'da iki midibüs çarpıştı: 5 yaralı

Antalya'da iki midibüsün çarpıştığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu biri ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Antalya-Kemer yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemer istikametine gitmekte olan 63 AAB 100 plakalı tur midibüsü, kayganlaşan yol üzerinde virajı alamayarak refüje çarptı. Yolun ortasında kalan midibüse arkadan gelen Ö.E. kontrolündeki 07 SJ 999 halk midibüsü çarptı. Tur midibüsünde bulunan yaklaşık 20 yolcudan biri başından yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerindeki diğer yolcular yaptı. Ardından olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralanan 5 kişiyi ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti. Olay yerine gelen trafik ekipleri trafiği kontrol altına aldı. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu Rus turistleri taşıyan midibüs kullanılamaz hale geldi.

"Yağış etkendi"

Midibüste bulunan yolculardan Mehmet Emin Yıldırım, Antalya istikametinden Kemer istikametine gittiklerini belirterek, "Biz gördüğümüzde diğer araç kaza halindeydi. Refüje vurarak yolun ortasında kalmış, biz çok az bir mesafeden vurarak aracı yan çevirdik. Diğer araçta 5 kadar yaralı vardı. İlk müdahaleleri biz yaptık, ardından ambulans geldi. Bizim araçta yaralı yok, diğer araca göre de hasar durumu daha. Yağış etkendi, biraz da diğer şoförün dikkatsizliği vardı. Çünkü keskin bir viraja girdiğini bilir bu bölgenin şoförü, tecrübelidir. Çok ağır yaralı yoktu, bir tanesi kafasından darbe almıştı, cam kırıklarını temizledik" şeklinde konuştu.

Olay yerindeki turistler gelen yeni servisle kaza yerinden götürüldü.