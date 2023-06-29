Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğanca Mahallesi'nden Gazipaşa'ya seyir halinde olan Z.A. idaresindeki 07 ZK 277 plakalı araç ile Gazipaşa istikametinden gelen E.S. iradesindeki 07 NG 737 plakalı otomobil çarpıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Korkutan kazada 07 NG 737 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan A.E. yaralanarak Gazipaşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.