Antalya'da iki raftingçi ölümle burun buruna geldi

Antalya'da Düden Çayı'nda rafting yaparken botla şelale gibi bir yerde mahsur kalan iki genç itfaiye tarafından kurtarıldı. Ölümle burun buruna gelen gençlerin botuna su dolması ve şiddetli akıntıyla mücadeleleri kameralara yansıdı.

Olay saat 15.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde bulunan Düden Çayı'nda meydana geldi. And D. ve Yunus Emre K. isimli iki arkadaş, aşırı yağmurlar nedeniyle debisi yükselen Düden Çayı'nda rafting yapmaya başladı Bindikleri bot içinde bir süre ilerleyen iki arkadaş, raftingi sonlandırmak istedi. Ancak suyun debinin yüksek olması ve hızlı akması yüzünden başarılı olamayan ikili dere kenarında bir noktada botta mahsur kaldı. Zaman zaman bottan düşen genci arkadaşı yeniden bota aldı.

Yardım isteyen iki arkadaşı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kıyıdaki dallara tutunarak sürüklenmekten kurtulan iki arkadaşın botuna zaman zaman sular doldu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri gençleri kurtarmak için çalışma başlattı. And D. ve Yunus Emre K.'ya halat atan itfaiye ekipleri, ipi bota bağlamalarını istedi. Halatın ucunu ağaca bağlayan ekipler, iki arkadaşı yukarı çekti. Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilen ikilinin vücutlarında küçük sıyrıkların oluştuğu belirtildi. İki arkadaş tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.