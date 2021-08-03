Antalya'da ilk 7 ay ihracatı 1 milyar doları geçti

Başkan Çandır, “Yılın ilk 7 ayında kentimiz ihracatı ilk kez 1 milyar doları geçmiş oldu” dedi.

2021 Temmuz Ayı'nda Türkiye'nin Yaş Meyve Sebze ihracatının yüzde 18,5'i Antalya'dan yapıldı. İlk 7 ay toplamında ise yüzde 20,7'si Antalya'dan yapıldı. 2021 Temmuz Ayı'nda Türkiye'nin Süs Bitkileri ve Mamulleri ihracatının yüzde 32,9'u Antalya'dan yapıldı, ilk 7 ay toplamında ise yüzde 49,8'i Antalya'dan yapıldı. 2021 Temmuz Ayı'nda Türkiye'nin Tarım ve Gıda ihracatının yüzde 3,2'si Antalya'dan ilk 7 ay toplamında ise yüzde 4'ü Antalya'dan gerçekleştirildi. 2021 Temmuz Ayı'nda Türkiye'nin Toplam ihracatının yüzde 0,8'i, ilk 7 ay toplamında ise yüzde 1'i Antalya'dan yapıldı. 2021 Temmuz Ayı'nda ve ilk 7 ay toplamında Türkiye'nin sanayi ihracatının yüzde 0,3'ü Antalya'dan yapıldı. 2021 Temmuz Ayı'nda Türkiye'nin maden ihracatının yüzde 4,5'i Antalya'dan yapıldı, ilk 7 ay toplamında ise yüzde 5,4'ü Antalya'dan gerçekleşti. Konu ile ilgili konuşan ATB Başkanı Ali Çandır, “Temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artışla 121 milyon dolar, yılın ilk yedi ayındaki ihracatımız ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artışla 1 milyar 61 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece yılın ilk 7 ayında kentimiz ihracatı ilk kez 1 milyar doları geçmiş oldu” dedi.

“Geçen yıla göre yaş meyve sebze ihracatı azaldı”

2021 Temmuz Ayı'nda bir önceki yılın aynı ayına göre, Yaş Meyve Sebze İhracatı Türkiye'de yüzde 10,3 azaldı, Antalya'da ise yüzde 3,7 azaldı . Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatı Türkiye'de yüzde 98,2 artarken, Antalya'da yüzde 36 arttı.Toplam Tarım ve Gıda İhracatı Türkiye'de yüzde 4,1 artarken, Antalya'da yüzde 13,6 arttı. Sanayi İhracatı Türkiye'de yüzde 10,6 artarken, Antalya'da yüzde 15,8 azaldı. Maden İhracatı Türkiye'de yüzde 28,3 artarken, Antalya'da yüzde 8,4 arttı .Toplam İhracat Türkiye'de yüzde 47 artarken, Antalya'da yüzde 30,3 arttı.

“İhracat Antalya'da yüzde 32, 9 büyüdü”

2021'in ilk 7 ayı toplamında bir önceki yılın ilk 7 ayına göre Yaş Meyve Sebze İhracatı Türkiye'de yüzde 20,1 büyüdü, Antalya'da ise yüzde 14,8 büyüdü. Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatı Türkiye'de yüzde 58,9 büyürken, Antalya'da yüzde 69,5 büyüdü. Toplam Tarım ve Gıda İhracatı Türkiye'de yüzde 18,3 büyürken, Antalya'da yüzde 40 büyüdü. Sanayi İhracatı Türkiye'de yüzde 36,7 büyürken, Antalya'da yüzde 13,8 büyüdü. Maden İhracatı Türkiye'de yüzde 48,3 büyürken, Antalya'da yüzde 43,4 büyüdü. Toplam İhracat Türkiye'de yüzde 34 büyürken, Antalya'da yüzde 32,9 büyüme kaydetti.

“Süs bitkileri ihracatı azaldı”

2021 Temmuz Ayı'nda bir önceki aya göre, Yaş Meyve Sebze İhracatı Türkiye'de -yüzde 43,7 azaldı, Antalya'da ise yüzde 40,9 azaldı. Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatı Türkiye'de yüzde 10 artarken, Antalya'da yüzde 23,7 azaldı. Toplam Tarım ve Gıda İhracatı Türkiye'de yüzde 20,7 azalırken, Antalya'da yüzde 36,7 azaldı. Sanayi İhracatı Türkiye'de yüzde 17 azalırken, Antalya'da yüzde 23,2 azaldı.Maden İhracatı Türkiye'de yüzde 4 azalırken, Antalya'da yüzde 33,6 azaldı. Toplam İhracat Türkiye'de yüzde 17,2 azalırken, Antalya'da yüzde 32,9 azalış gösterdi.

“Toplam ihracatta tarımın payı arttı”

2021 Temmuz Ayı'nda Tarım ve Gıda İhracatı İçinde, Yaş Meyve Sebze İhracatının payı Antalya'da yüzde 47,1 iken, Türkiye'de yüzde 8,2 oldu. Süs Bitkileri ve Mamulleri ihracatının payı Antalya'da yüzde 5,1 iken, Türkiye'de yüzde 0,4 oldu. Geçen yılın aynı ayın göre; 2021 Temmuz Ayı'nda Antalya'da Toplam İhracat İçinde Tarımın Payı yüzde 5 artarak yüzde 54 oldu. Sanayinin payı yüzde 6 azalarak yüzde 28 oldu. Madenciliğin payı ise yüzde 1 artarak yüzde 18 olarak kaydedildi.

“Sanayinin payı yüzde 4 küçüldü”

2021 Temmuz Ayı'nda Türkiye'de Toplam İhracat İçinde Tarımın Payı yüzde 0,8 azalarak; yüzde 13,4 oldu. Sanayinin payı yüzde 0,4 artarak; yüzde 83,5 seviyesine yükseldi. Madenciliğin payı yüzde 0,4 artarak yüzde 3,1 oldu. 2021 Yılı'nın ilk 7 Ayı toplamında geçen yılın ilk 7 ayına göre; Antalya'da Toplam İhracat İçinde Tarımın Payı yüzde 3 büyüyerek ve yüzde 58'e çıktı. Sanayinin payı yüzde 4 küçülerek yüzde 25'e geriledi. Madenciliğin payı yüzde 2 artış göstererek yüzde 17'ye çıktı. Türkiye'de Toplam İhracat İçinde Tarımın Payı yüzde 1,9 küçülerek yüzde 14,1'e düştü. Sanayinin payı yüzde 1,6 büyüyerek yüzde 82,9'a çıktı. Madenciliğin payı ise yüzde 0,3 büyüyerek yüzde 3 oldu.