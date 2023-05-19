Antalya'da incir bahçeleri sezona hazırlanıyor

Antalya'nn İbradı ilçesinde incir bahçeleri yeni sezona hazırlanıyor.

İlçeye bağlı 800 rakımlı Ürünlü Mahallesi'nde siyah ve beyaz incir bahçelerinde son bakımlar yapılarak hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele ediliyor.Geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 20 rekolte artışı ile 80 ton incir hasatı yapılan köyde hasat tarihi ise Ağustos ayı.

Ürünlü mahallesinde incir yetiştiren Mesut Şanlı, geçen yıl hasattan sonra incir ağaçlarının güz bakımını gerçekleştirdiklerini, daha sonra ise budama, gübreme ve budama işlemlerini yaptıklarını söyledi. İlkbahar döneminde ise otlarını biçerek ot mücadelesini ettiklerini söyleyen Şanlı, “Hasat sezonu yapılan bakım ve gübreleme çok önemlidir. İncir bahçelerinde toprağı güzel işleyerek toprağın havalanması sağlamak, bahçeyi yabancı otlardan arındırmak ve hasada hazırlamaktır. İncir bahçelerini sonbaharda ve ilkbaharda en az iki kez sürüyoruz. Bahçeye bakmazsan iyi ürün alamazsın. Emekleriniz boşuna gider. Ağaçlara yanmış ahır gübresi veriyoruz" dedi.

“Ağustos ayında incir hasatına başlayacağız”

Yağmurların bu yıl oldukça iyi geçtiğini anlatan Şanlı, “Her geçen yıl daha iyi incir rekoltesi elde ediyoruz. Geçen yıl oldukça iyi bir sezon geçirdik. Bu yıl ürünün geçen yıla göre daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Askı zamanı geliyor. Bundan sonra askılarını asacağız. Ağustos ayı içerisinde ise beyaz incir ile hasada başlayacağız. Ağustos ayının ortalarında ise Bursa siyah incir hasatına geçeceğiz. Bu yıl yağmurlarında iyi gitmesi ile ağaçlar gayet iyi. Geçen yıla göre bu yıl yine rekolte bekliyoruz. Köyümüzde yaklaşık 8-10 bin civarında yerli incir ağacı, 2 bin civarında ise Bursa incri bulunmaktadır. Her geçen yıl incir yetiştiriciliği artmaktadır” diye konuştu.

Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı 800 rakımlı Ürünlü Mahallesi'nde siyah ve beyaz incirde geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 20 rekolte artışı oldu ve 80 ton incir hasatı yapılmıştı.