Antalya'da inşaatın beton kalıbı çöktü: 4 yaralı

Antalya'da bir inşaatın beton kalıbının çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın ikinci katına beton döküldüğü sırada beton kalıpta çökme meydana geldi. Çökme sırasında molozlar ve dökülen betonun altında kalan 4 işçi yaralandı. Diğer çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.