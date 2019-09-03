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Antalya'da internet üzerinden kiralık ev dolandırıcılığı

Antalya’da kiraladığı evi 5 kişiye daha kiralayarak 5 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Antalya'da kiraladığı evi 5 kişiye daha kiralayarak 5 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı.


Muratpaşa ilçesinde S.E.Ö. isimli şahıs, kiraladığı evi internet sitesi üzerinden yeniden kiraya çıkardı. S.E.Ö, aralarında yerli ve yabancı 5 kişiyi, 5 bin lira alıp dolandırdı. Mağdurların başvurusuyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, harekete geçti. Ekipler S.E.Ö.'yü gözaltına aldı. Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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