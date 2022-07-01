Antalya'da iptal edilen yağlı direk bayrak yarışması renkli görüntülere sahne oldu

Antalya'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen yağlı direk bayrak yarışması iptal olmasına rağmen renkli görüntülere sahne oldu. Ödül olmadığı için kuralı da olmayan yarışmada önce yağlı direğin üzerine kum döken yarışmacılar, ardından bez sererek ucundaki bayrağa ulaşmaya çalıştı. Bunda da sonuca ulaşamayan yarışmacılar hem bez serip hem çorapla bayrağa ulaşmayı başardı.

Akşam saatlerinde başlayan etkinliklere Antalyalıların ilgisi oldukça yoğun oldu. Törene, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Sahil Güvenlik Komutalı Yarbay Murat Sezgin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ve Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan katıldı.Protokol tarafından denize levrek yavrularının da bırakıldığı kutlamalar yüzme yarışıyla başlarken, denize atılan çıpayı çıkarma yarışı ile devam etti. Yağlı direkten bayrak alma yarışı katılım olmadığı için ise iptal edildi.

“Ödüle değil bayrağa koşuyoruz”

Yağlı direkten bayrak alma yarışının iptal edilmesi üzerine bazı vatandaşlar bayrağı bulunduğu yerden alabilmek için yarışma kuralları dışına çıkarak, önce elleriyle direğe kum attılar sonra tişörtlerini sererek bayrağa ulaşmaya çalıştılar. Direğin ucunda “Ödüle değil bayrağa koşuyoruz” diyerek şansını deneyen vatandaşlar defalarca kez suya düşmelerine rağmen yılmadılar ve en sonunda direğin ucunda bulunan Türk bayrağını almayı başardılar. Çevredekilerin bakışları arasında bayrağı alan bir vatandaş ise “Ödüle yarışmadım bayrağa yarıştım” diyerek bayrağı izleyicilere gösterdi.

Denize atılan çıpayı zor oldu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın denize attığı çıpayı çıkarmak için uzun süre mücadele veren yarışmacılar birçok kez dalsa da çıpaya ulaşmayı başaramayınca, yarışmayı izlemek için gelen bir kadın deniz gözlüğü, şnorkel ve ayağına geçirdiği paletlerle denize atladı, ancak o da başarılı olamadı. Ümitler kesilmek üzereyken yarışmacılardan biri sürpriz şekilde yaptığı son dalışıyla çıpa suyun yüzeyine çıkarmayı başardı.

Törende ayrıca Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü (AKSAM) tarafından alana getirilen 10 bin çipura ve 10 bin levrek yavrusu Vali Ersin Yazıcı ve AKSAM Müdürü Serkan Erkan tarafından denize bırakıldı. Kutlamalar Flyboard gösterisiyle devam ederken, dereceye giren yarışmacıların ödüllendirilmesiyle son buldu.