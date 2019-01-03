Antalya'da iş yeri yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesi sanayi sitesinde çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden olurken yangın itfaiye ekiplerinin çabalarıyla güçlükle söndürüldü.

Manavgat Sanayi Sitesi 7. Blokta bulunan Gani Deniz'e ait iş makineleri tamir atölyesinde dün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Atölyenin arka kısmında çıkan yangında iş yerini kaplayan duman itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin maske ve oksijen tüpleriyle müdahale ettiği yangın, güçlükle söndürülürken içeride kimsenin olmadığı yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye yetkililerinden inceleme

Yangının çıkış nedeninin itfaiyenin ayrıntılı çalışmasının ardından belli olacağı öğrenildi. Sabah havanın aydınlanmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Biriminden görevliler, yangının meydana geldiği iş yerinde incelemelerde bulundu. Yangında 2 adet farklı firmalara ait makine ve iş yerindeki yedek parça ve cihazlar zarar gördü. Aynı zamanda Manavgat Belediyesine ait iş makinesi de iş yerinde zarar gören cihazların tamiri için hazırda bekledi.