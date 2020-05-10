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Antalya'da iş yeri yangını

Antalya’da geri dönüşüm tesisinde alev alan pres makinesi yandı.

Antalya'da geri dönüşüm tesisinde alev alan pres makinesi yandı.


Edinilen bilgiye göre yangın, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeşil Sanayi Sitesi 5070 Sokak üzerindeki bir katı atık metal sanayi iş yerinde meydana geldi. Sıkıştırmada kullanılan pres makinesi henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İşçiler makineyi söndüremeyince 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmayla yangını söndürdü. İtfaiye ekiplerinin çalışmasını izleyen Şahin Deniz, maddi kaybının büyük olduğunu söyledi.

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