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Antalya'da işadamı Fadıl Akgündüz'ün arsaları icradan satışa çıkarıldı

Kamuoyunda ’Jet Fadıl’ olarak bilinen işadamı Fadıl Akgündüz’e ait Antalya’daki arsalar icra kanalıyla satışa çıkarıldı.

Kamuoyunda 'Jet Fadıl' olarak bilinen işadamı Fadıl Akgündüz'e ait Antalya'daki arsalar icra kanalıyla satışa çıkarıldı. Yaklaşık 18 yıl önce, proje üzerinden satışı yapılan ancak bugüne kadar temeli dahi atılmayan evlerin arsası, ihaleye katılan olmadığı için satılamadı.


Antalya Havalimanı çevresinde bulunan 43 bin 400 metrekarelik, 16 milyon 276 bin TL muammen bedeli olan arazi için Antalya 10. İcra Dairesi'nde açık artırma usulüyle ihale yapıldı. Muhammen bedelinin yarısı olan 8 milyon 132 bin lira başlangıç fiyatı ile satışa çıkarılan arazinin, ihaleye katılan olmadığı için satışı gerçekleştirilmedi.


Arazi, 8 Ocak'ta yeniden satışa çıkartılacak. Arazinin Büyükşehir Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm programı çerçevesinde imar hakkının arttırıldığı öğrenildi. Arsanın satışı ile alakalı yaklaşık bin 500 kişinin mağduriyetinin yargıya intikal ettiği öğrenildi.

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