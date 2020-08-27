Antalya'da iskele halatı koptu, 2 işçi yaralandı

Antalya'da bir binanın dış cephesine boya yapmak için kurulan iskele halatının kopması sonucu 2. kattan beton zemine düşen 2 işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saat 08.15 sırasında Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi 1432 Sokak'taki 7 katlı bir binada meydana geldi. Yaklaşık bir haftadır binanın dış cephe boyasını yapan Mustafa Söğütalan (40) ve Kemal Ağıl (35) bu sabah yine iskeleye çıkarak çalışmaya başladı. İki arkadaş ikinci kat hizasında, iskelede boya yaptığı esnada makara sisteminin halatı koptu. İskelenin bir ucu yere doğru düştü. İki işçi ise iskeleden beton zemine düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki yaralıyı yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, iki işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Sese uyandıklarını belirten Metin Vardar, "Ambulanslar geldi. İşçiler zaten bir süredir burada boya yapıyorlardı. İskele halatı kopmuş" dedi.