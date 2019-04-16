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Antalya'da itfaiye ekipleri kaza yaptı: 3 yaralı

Antalya’da trafik kazasına giden itfaiye aracı devrildi.

Antalya'da trafik kazasına giden itfaiye aracı devrildi. Kazada 3 itfaiye görevlisi yaralandı.


Kaza bugün saat 09.30 sıralarında Antalya Kemer karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Ali Doğrul idaresindeki 07 KY 613 plakalı Antalya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye aracı, Kemer yolundaki kazaya giderken yağmurda kayganlaşan zemin sebebiyle kontrolden çıkıp devrildi. Kazada araç sürücü Mehmet Ali Doğrul ile araçta bulunan itfaiye erleri Ömer Özer ve Yalçın Çelik yaralandı. İtfaiye erlerine ilk müdahale yoldan geçen araçlardaki yolcular tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yarine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 3 itfaiye eri, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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