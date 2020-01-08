Antalya'da, ‘İyi İnsan Hareketi' projesi

Antalya'da, özgürlükçü, girişimci ve karakterli iyi insan yetiştirmek amacıyla hazırlanan, ‘İyi İnsan Hareketi' projesinde iş birliği protokolü gerçekleştirildi. Protokolde töreninde konuşan Vali Karaloğlu, "Hedef; erdemli, karakterli, hakka riayet eden, hakkı koruyan ve üstün tutan bir nesil yetiştirmek” dedi.

Antalya Valiliği'nde düzenlenen, İyi İnsan Hareketi İş Birliği Protokolü'ne, Vali Münir Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Antalya Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİA) Şube Başkanı Boğaçhan Göksu, İyi İnsan Hareketi Derneği Başkanı Dr. Mehmet Karakayalı ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Genel Sekreteri Haşmet Öyken katıldı.

MÜSAİD öncülüğünde hazırlanan projeye, 3 üniversite, Milli Eğitim Müdürlüğü ve sivil toplum kuruşları da destek verdi.

Dr. Mehmet Karakayalı, projenin; özgürlükçü, girişimci ve karakterli iyi insan yetiştirmek amacıyla hazırlandığını belirtti.

2019 yılında medyada yer alan haberlere değinen Karakayalı, “Sadece yazın iki ay içerisindeki kan donduran, vicdan sızlatan, sayısı azalmayan çocuk, genç, yaşlı kişilerin haberlerini gördük. Ne yazık ki, çok acı ve ürkütücüydü” ifadelerini kullandı.

Yaşanan olaylarla sessiz kalmadıklarını dile getiren Karakayalı, Antalya MÜSİAD yönetimiyle beraber, Vali Karaloğlu'na, ‘İyi İnsan Hareketi' projesini sunduklarını kaydetti. Karakaylı, “Valimiz projemizi çok beğendi. Bizleri devam etmemiz konusunda teşvik etti ve derneğimizi kurduk. Gerekli tarafları da projemiz hakkında bilgilendirdik. Üç üniversitemiz ve Milli Eğitim Müdürlüğü'müzde projemize paydaş olarak tam destek vereceklerini bildirdi” şeklinde konuştu.

“Güzel bir işbirliği olacak”

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, projeye dahil olan taraflara teşekkürlerini sundu.

Milli eğitimin esas amacının, iyi insan yetiştirmek olduğunu ifade eden Karaloğlu, “Zaman zaman ölçümler yaptığınızda çok da yeterli olduğumuz söylenemez. O zaman ne yapacağız? Sivil toplumun mutlaka desteğini almamız lazım. Sivil toplum, kamunun yaptığı işlere yardımcı olur. Bu projede kamuyla, sivil toplumun ve üniversitelerin güzel bir işbirliği olacak” dedi.

“Hedef; erdemli nesil yetiştirmek”

Değerlerin aşındığını ve aile içinde sorunların baş gösterdiğini söyleyen Karaloğlu, problemlerin, şikayet edilerek çözülemeyeceğine dikkat çekti.

Toplumun problemler için çözüm odaklı projeler yapması gerektiğinin altını çizen Vali Münir Karaloğlu, “Antalya'da başlayan bu proje umarım büyüyerek, toplumun bütün kesimine yayılır. Bu sadece Antalya'nın ya da 10 tane okulun problemi değil. Sorun varsa yeni şeyler yapmamız lazım. Hedef; erdemli, karakterli, hakka riayet eden, hakkı koruyan ve üstün tutan bir nesil yetiştirmek” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından projenin taraflarıyla birlikte imza töreni gerçekleştirildi.