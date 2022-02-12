İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da jandarma, 84 tarihi eser ele geçirdi

Antalya’nın Serik ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 84 parça tarihi eser ele geçirildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 84 parça tarihi eser ele geçirildi.


Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Serik Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT Unsurları, Kadriye mahallesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı yönünde bilgiye ulaştı. Yapılan operasyonda M.C., R.C. ve M.C.'nin üzerinde 49 adet sikke, 12 adet takı, 23 adet figür, olmak üzere toplam 84 parça tarihi eser ele geçirildi.

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