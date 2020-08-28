Antalya'da jandarma denetimleri sıklaştırdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde oteller bölgesinde araçları tek durduran jandarma ekipleri hem trafik uygulaması yaptı hem de korona virüs tedbirleri kapsamında sürücü ve yolcuların ateşini ölçtü.

Manavgat'ta jandarma ekipleri, Ilıca-Kumköy ve Sorgun Titreyengöl güzergahında karadan ve havadan helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, durdurdukları araçlarda bulunanların trafik açısından denetimlerini yaparken korona virüs tedbirleri kapsamında sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçtü.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla komutanlığımız sorumluluk bölgesinde bulunan karayollarında gözlemlenen uygunsuz şerit değiştirme tehlikeli şerit değiştirme hatalı sollama Yakın Takip Zorunlu haller dışında duraklamak ve park ihlallerinin önlenmesi maksadıyla helikopter faaliyeti icra edilmiştir” denildi.