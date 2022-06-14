Antalya'da Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlamaları

kuruluş yıl dönümü Antalya'da da Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunmayla başladı. Kutlamalar, personelin araçlı konvoyuyla devam etti.

kuruluş yıldönümü sebebiyle bu sabah Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve İl Jandarma Komutanlığında görevli personelin katılımı ile Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren program, personelin araçlı konvoyuyla devam etti.

Kutlamaları kentteki yabancı turistler de ilgiyle takip etti.