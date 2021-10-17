Antalya'da jandarma ticari taksileri denetledi

Antalya'da jandarma ekipleri, resmi ve sivil kıyafetlerle taksilere binerek denetim gerçekleştirdi. 180 taksinin denetlendiği uygulamada, 15 taksi sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, "Cumhurbaşkanlığı Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve İçişleri Bakanlığı Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı" gereği Jandarma Genel Komutanlığınca planlanan özel denetim kapsamında Antalya genelinde ticari taksiler ve vale hizmeti veren işletmeler denetlendi.

Resmi ve sivil kıyafetli jandarma personelince taksilere binilerek, son dönemde ülke genelinde şikayetlere sebep olan konulardan; kısa mesafe yolculuğu, taksimetre açmama, yolcu seçme gibi konularla birlikte evrak kontrolü yapıldı. Toplamda 180 ticari taksinin ve sürücüsünün kontrolünün yapıldığı denetimlerde emniyet kemeri takmayan ve diğer eksikleri bulunan 15 taksi sürücüsüne çeşitli miktarlarda idari para cezası uygulandı.