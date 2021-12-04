Antalya'da jandarmadan huzur uygulaması

Antalya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında 5 bin 88 şahıs sorgulanarak, 5 aranan şahıs ve 17 araç yakalandı. 120 gram Skunk türü uyuşturucu ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan 498 personelin katılımı ile çalışma gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında 214 metruk bina, park-bahçe, kahvehane, çay bahçesi, sokak, cadde, lokanta ve alışveriş merkezlerinin kontrolü yapıldı.

Uygulama neticesinde 5 bin 88 şahıs ve 873 araç sorgulandı. 5 aranan şahıs ve 17 araç yakalandı. 120 gram skunk ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ara vermeden devam edileceği bildirildi.