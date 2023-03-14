İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da jandarmadan kaçak sigara baskını

ANTALYA (İHA) – Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışmalarda 92 paket kaçak sigara ele geçirildi.

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışmalarda 92 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, B.T. ve Y.T. isimli şahısların kaçak sigara satışı yaptıklarını ihbar alan ekipler harekete geçti. İki ayrı adreste yapılan aramada, 92 paket kaçak sigara, 15 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve 14 bin 480 adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak tahkikata başlanıldığı bildirildi.

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