İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Antalya’da jandarma tarafından yapılan operasyonda 11 bin 400 adet kaçak tütünle dolu makaron ele geçirildi.

Antalya'da jandarma tarafından yapılan operasyonda 11 bin 400 adet kaçak tütünle dolu makaron ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kazımkarabekir Mahallesinde sigara ve sahte alkol imal edilerek piyasaya sürüldüğünü belirledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kepez Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri M.K'nın ikamet adresi ve eklentisinde yaptıkları aramada, 15 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 50 bin adet boş makaron, 11 bin 400 adet sigara tütünü ile doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi.

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