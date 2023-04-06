İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Antalya’da jandarmanın bir iş yerine düzenlediği operasyonda 65 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 75 bini boş, 93 bin 700’ü tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Antalya'da jandarmanın bir iş yerine düzenlediği operasyonda 65 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 75 bini boş, 93 bin 700'ü tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.


Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, G.T. isimli şahsa ait iş yerinde kaçak sigara imal ederek satış yapıldığı bilgisini aldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla iş yerinde arama yapan ekipler, 65 kilogram kıyılmış tütün, 75 bin boş makaron, 93 bin 700 tütün doldurulmuş makaron ele geçirdi.

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