Antalya'da jandarmadan motosiklet sürücülerine denetim

Antalya il Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında, motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına yönelik denetimlerine devam ediyor. Jandarma Trafik ve Jandarma Asayiş Timlerince 61 farklı noktada gerçekleştirilen denetimlerde bin 487 araç kontrol edildi, 181 sürücüye kask takmamak ve diğer kural ihlallerinden toplam 45 bin 88 TL cezai işlem uygulandı. Eksiklikleri bulunan 28 araç ise trafikten men edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığının trafik düzeni ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına yönelik havadan ve karayolundan denetimlerinin devam edeceği bildirildi.