İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da jandarmadan öğrencilere ‘KADES ve kadına yönelik şiddetle mücadele' eğitimi

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde Jandarma ekipleri, 8.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Jandarma ekipleri, 8. sınıf öğrencilerine ‘Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile KADES' bilgilendirme eğitimi verdi.


Antalya İl Jandarma Komutanlığı Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısmı personeli tarafından, Döşemealtı Merkez,Dağbeli ve Kovanlık bölgelerinde ki 8. sınıf öğrencilerine ‘Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile KADES' hakkında bilgilendirme eğitimi verildi.

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