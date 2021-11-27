Antalya'da jandarmadan uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonu

Antalya'da uyuşturucu madde ve kaçak tütün ticareti yapan yabancı uyruklu 2 şüpheliden 1'i gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan yabancı uyruklu kişileri takibe aldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yapılan operasyonda M.A.A ve M.H isimli şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 2 bin 500 adet uyuşturucu hap, bin 400 tablet muhtelif marka kaçak tıbbi ilaç, 20 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Şüphelilerinden M.A.A gözaltına alınırken, M.H'yi yakalama çalışmasının ise devam ettiği bildirildi.