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Antalya'da jandarmadan yasa dışı bahis, kumar, tombala denetimi

Antalya’da jandarma ekiplerinin yasa dışı bahis, kumar, tombala ve oyun makinaları uygulamasında 6 aranan şahıs yakalandı.

Antalya'da jandarma ekiplerinin yasa dışı bahis, kumar, tombala ve oyun makinaları uygulamasında 6 aranan şahıs yakalandı.


Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Şube Müdürlüğünce yasa dışı bahis, kumar, tombala ve oyun makinaları uygulaması çerçevesinde 21 Mayıs Cumartesi günü 414 personelin katılımı ile 409 işyeri kontrol edildi. Uygulamada 9 bin 754 şahıs sorgulanırken, 6 aranan şahıs yakalandı. Yapılan kontrolde 1 işletmede kapalı alanda sigara içmekten 2 şahsa ve işletme sahibine toplam 8 bin 7 TL idari para cezası uygulandı.

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