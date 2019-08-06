Antalya'da Jennifer Lopez heyecanı

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, turnesinin Türkiye ayağı kapsamında Antalya'ya geldi. Haftalar öncesinden geleceği duyulan Jennifer Lopez'i Belek bölgesi esnafı yoğun sevgiyle karşılarken, kimisi bilet fiyatlarından dolayı konsere gidemeyeceği için üzüldü.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de 'It's My Party" turnesi kapsamında konser verecek ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, saat 21.00'de vereceği konser için sabaha karşı Antalya Havalimanı'na indi. Rusya'nın başkenti Moskova'daki konserin ardından Antalya'ya gelen Jennifer Lopez, CIP salonundan çıkış yaptı. 90 kişilik özel ekibiyle 2 uçakla gelen ünlü şarkıcı, polis eskortu ve özel korumalar eşliğinde Regnum Carya Otel'e gitti.

“Biletleri çok pahalı”

Otelde hazırlıklar tamamlanırken Belek bölgesinde de Jennifer Lopez heyecanı hakimdi. Belek esnafından kimisi kente gelen dünyaca ünlü şarkıcıyı görebilmeyi istedi, kimisi ise şarkıcının adını dahi duymadığını söyledi. Jennifer Lopez konseriyle ilgili düşünceleri sorulan bir vatandaş kendi kulaklığını takıp motosikletiyle yoluna devam etti.

Kadriye'nin gençlerinden Selçuk Eyvaz ise, bir dünya starının Türkiye'ye gelmiş olmasının çok güzel bir şey olduğunu ancak konser biletleri çok pahalı olduğunu kaydetti. Eyvaz, "Biz gidemeyeceğiz, halka açık bir konser olsaydı daha güzel olurdu" dedi.

"Tarkan daha star"

Berber Rahmi Salih de, şarkıcıyı görebilmeyi çok istediğini söyledi. Gidecek parası olmadığına yakınan Salih, "Bütün vatandaşlar gidebilmeliydi. Ben 7 bin TL nasıl vereyim. Tarkan daha star, biz kendi milletimizin sanatçılarını dinlemeyi isteriz" şeklinde konuştu.

"İmza alabilmek isterdim"

Hakan Demir isimli esnaf ise, "Çok seviyorum ve kendisinden bir imza alabilmeyi çok isterdim. Dünyaca ünlü artistlerin ülkemize gelmesi bizi mutlu ediyor. Bir de Jennifer Lopez'den bahsediyoruz, milyonlarca hayranı var dünya starı. Kendisinin çok büyük bir hayranıyım" diye konuştu.