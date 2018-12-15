Antalya'da kaçak akaryakıt operasyonu: 3 gözaltı

Antalya'da kaçak akaryakıt sevkiyatı yapan araçlara düzenlenen operasyonda 4 bin 200 litre kaçak akaryakıta el konulurken üç şüpheli gözaltına alındı.

İl Merkezinde son bir hafta içerisinde farklı yerlerde faaliyet sürdükleri öğrenilen akaryakıt kaçakçılarına ait araçlar takibe alan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri Kepez ilçesinde hafif ticari bir araçla ve Döşemealtı ilçesinde bir kamyonla kaçak akaryakıt sevkiyatı yapıldığı esnada müdahale ederek araçları durdurdu. Yapılan kontrolde araçların içerisinde akaryakıt aktarmaya yarayan düzenekler, özel yapılmış tanklar ve sayaçlı pompa düzenekleri olduğu görülmesi üzerine yapılan aramada 4 Bin 200 litre kaçak akaryakıt, 2 adet akaryakıt aktarımında kullanılan santrafüj pompa ve hortum ile 1 adet akaryakıt ikmal tabancası ele geçirildi. Olayla ilgili olarak A.C., Z.K. ve Ö.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı.