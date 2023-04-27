Antalya'da kaçak alkol ve sigara satılan markete jandarmadan baskın

Antalya'da marketinde kaçak sigara, alkol ve gıda maddeleri satan şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesi Kanal Mahallesi'ndeki bir markette kaçak alkol ve sigara satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. K.A'nın işlettiği markete yapılan baskında 327 paket kaçak sigara, 6 bin adet doldurulmuş makaron, 45 adet sahte bandrollü içki, 3 litre el yapımı viski, çok sayıda cinsel içerikli hap, jel, yiyecek ve içecek ele geçirildi. Kaçak malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 100 bin TL olduğu belirtilirken, K.A. hakkında adli işlem başlatıldı.