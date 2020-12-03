Antalya'da kaçak avcılara 21 bin TL para cezası

Antalya'nın Gündoğmuş ve Kemer ilçelerinde kaçak avlanan 6 kişiye toplamda 21 bin 654 TL cezai işlem uygulandı. Aynı zamanda öldürülen 3 yaban tavşanına da el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü, Antalya Şube Müdürlüğü'ne bağlı av koruma ve kontrol ekipleri, Gündoğmuş ilçesinde av koruma ve kontrolleri sırasında gece tavşan avı yasak olmasına rağmen kaçak ev yapan ve takozsuz tüfek kullanan 4 şüpheliyi yakaladı. Haklarında işlem yapılan şüphelilere, ‘4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında' 14 bin 380 TL idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda şüphelilere, vurmuş oldukları yaban tavşanlar için de bin 912 TL tazminat bedeli olmak üzere toplamda 16 bin 292 TL cezai işlem uygulandı.

Şahısların avda kullandıkları iki adet av tüfeği, 1 adet ışıldak ve 2 adet ölü bulunan yaban tavşanına ise el konuldu.

Öte yandan Kemer ilçesinde de ekiplerin kontrolü sırasında, Tahtalı-Kızılalan mevkiinde kaçak av yapan 2 şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde 1 adet dürbün takılı yivli (mavzer) silah tespit edilerek, işlem yapılmak üzere Kemer Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi. Ayrıca şahıslar hakkında ‘avcılık belgesi olmadan ve avlanma zamanı dışında avlanma, özel kanunlarla avlanmanın yasaklandığı sahalarda (Milli Park) avlanmaktan' dolayı 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten toplam 5 bin 362 TL idari para cezası uygulandı.