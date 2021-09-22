Antalya'da kaçak elektronik sigara imalathanesine operasyon

Antalya'da polisin yaptığı çalışmalar sonucu tespit edilen kaçak elektronik sigara imalathanesine operasyon düzenlendi.

Antalya'da kaçak elektronik sigara ve elektronik sigara malzemeleri satan şahıs ve organizasyonlara yönelik 19 Eylül Pazar günü Muratpaşa ilçesinde bulunan bir ikamete operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, 4 bin 815 adet elektronik sigara parçası, 2 bin 220 adet elektronik sigara coili, 865 adet elektronik sigara likiti, 40 adet elektronik sigara makinesi, 99 adet atomizer ele geçirildi. Olay ile ilgili Ş.A., isimli şahıs yakalandı. Ş.A. isimli şahıs hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek” suçundan adli işlemler yapıldı.

Öte yandan, raf düzeni ile satış ofisine çevrilen ikamette bulunan malzemelerin internet ortamında satışa sunulduğu ve sosyal medya üzerinden çok sayıda kişiye ulaşarak alınan siparişlerin kargo firmaları aracılığıyla gönderildiği öğrenildi.